В Тюменской области определят лучшую бригаду скорой помощи

Фото департамента здравоохранения ТО Фото департамента здравоохранения ТО

Соревнования среди фельдшерских и врачебных бригад юга Тюменской области пройдут на базе подстанции № 3 скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) 8 июня, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В них примут участие девять команд из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Ярковского, Сладковского, Вагайского, Омутинского, Казанского районов. На первом этапе конкурсанты окажут помощь условному пострадавшему без сознания. У медиков в распоряжении будет не более 20 секунд, чтобы оценить обстановку и понять, какая нужна человеку помощь.

Второй этап – оказание помощи пострадавшим на месте ДТП. За правильностью действий бригад будут наблюдать судьи с секундомерами.

"В течение золотого часа бригада скорой эвакуирует пациента в медучреждение, где ему окажут специализированную медпомощь. А чтобы на догоспитальном этапе как можно быстрее и эффективнее работали медики, нужно готовиться, тренироваться, чем мы и занимаемся из года в год", – рассказывает врач скорой помощи Олег Нестеров.

Медицинские работники станций и отделений скорой помощи области посетят выставку с современным медицинским оборудованием, мастер-классы по базовой реанимации, послушают доклады и поделятся опытом и идеями.