Открытый каток с искусственным льдом строят в Тюмени

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Открытый каток с искусственным льдом будет открыт на ул. Пржевальского в Тюмени до конца 2018 года, сообщает ХК "Рубин".

На катке можно будет тренироваться с ранней осени и до поздней весны. "Проект мы реализуем возле интерната спортивной школы, который располагается на улице Пржевальского. Работа ведется и должна завершится в этом году, - отметил директор ХК "Рубин" Александр Попов. – Открытый каток с искусственным льдом поможет нам в подготовке резерва".

В занятия ледовой игрой на территории тюменского региона вовлечены 8 тыс. 604 человека. Из них более половины - это хоккеисты-любители. Они выступают в разных турнирах, в том числе в Ночной и Тюменской городской лигах. В спортивных школах занимаются хоккеем 3 тыс. 726 детей и подростков.

Область может похвастать 8 крытыми площадками. Также в регионе 264 уличных "коробки" с натуральным льдом. В следующем сезоне тюменские хоккеисты обзаведутся своеобразной площадкой гибридного образца – без крыши, но с искусственным льдом.