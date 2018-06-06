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Тюменцы напишут письма на целину

Общество, 15:10 06 июня 2018

фото Тюменский областной студенческий отряд

Акция "Письма на целину" начнется перед открытием трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области, у здания администрации Тюмени 7 июня в 14 часов, сообщает Тюменской областной студенческий отряд.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно написать письмо с пожеланиями тюменскому отряднику или отряду, уезжающему на целину. Обязательно подписать от кого письмо. Для удобства и красоты сложить его "треугольником" и отдать почтальонам, бойцам комиссарского отряда "Товарищ".

Отрядная почта доставит все письма адресатам в День ударного труда - 17 августа.

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# акция , студенческие отряды

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