Тюменцы напишут письма на целину

фото Тюменский областной студенческий отряд фото Тюменский областной студенческий отряд

Акция "Письма на целину" начнется перед открытием трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области, у здания администрации Тюмени 7 июня в 14 часов, сообщает Тюменской областной студенческий отряд.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно написать письмо с пожеланиями тюменскому отряднику или отряду, уезжающему на целину. Обязательно подписать от кого письмо. Для удобства и красоты сложить его "треугольником" и отдать почтальонам, бойцам комиссарского отряда "Товарищ".

Отрядная почта доставит все письма адресатам в День ударного труда - 17 августа.