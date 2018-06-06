В Крыму займутся оздоровлением тюменских детей

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Сотрудничество между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым в сфере организации детского летнего отдыха будет продолжаться в 2018 году. Но оно приобретет несколько другие формы.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила президент Ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"В Крым будут направляться только дети, которые часто и длительно болеют, дети с заболеваниями бронхолегочной системы, страдают аллергическим дерматитом, - пояснила она. - Мы с департаментом здравоохранения серьезно эту тему отрабатываем. И в этом году запущена программа реабилитационного направления. Мы хотели бы, чтобы уникальные возможности Крыма, уникальный морской воздух, сосны и теплое море послужили для поддержки иммунных защитных сил детского организма. И поэтому бесплатные путевки в Крым будут предоставляться таким семьям – ребенку и сопровождающему лицу. Это могут быть кто-то из родителей или бабушка. Добираться до Крыма они будут за свой счет".

Первый этап лечения эти дети, по словам Ларисы Шиловой, прошли в местных санаториях. Крым должен закрепить эффект. А осенью в тюменских оздоровительных центрах специалисты оценят, есть ли от этой программы оздоровительный эффект.

Начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева считает этот проект весьма перспективным.

"Как показывает практика, мы за летний период достигаем определенного оздоровительного эффекта – до 96%, - отметила она. - Это один из самых высоких показателей в России. И мы расширяем программы отдыха на льготных условиях".

Борис Олейник