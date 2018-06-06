  • 6 июня 20186.06.2018среда
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер южный

В Крыму займутся оздоровлением тюменских детей

Общество, 13:54 06 июня 2018

rk.gov.ru

Сотрудничество между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым в сфере организации детского летнего отдыха будет продолжаться в 2018 году. Но оно приобретет несколько другие формы.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила президент Ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"В Крым будут направляться только дети, которые часто и длительно болеют, дети с заболеваниями бронхолегочной системы, страдают аллергическим дерматитом, - пояснила она. - Мы с департаментом здравоохранения серьезно эту тему отрабатываем. И в этом году запущена программа реабилитационного направления. Мы хотели бы, чтобы уникальные возможности Крыма, уникальный морской воздух, сосны и теплое море послужили для поддержки иммунных защитных сил детского организма. И поэтому бесплатные путевки в Крым будут предоставляться таким семьям – ребенку и сопровождающему лицу. Это могут быть кто-то из родителей или бабушка. Добираться до Крыма они будут за свой счет".

Первый этап лечения эти дети, по словам Ларисы Шиловой, прошли в местных санаториях. Крым должен закрепить эффект. А осенью в тюменских оздоровительных центрах специалисты оценят, есть ли от этой программы оздоровительный эффект.

Начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева считает этот проект весьма перспективным.

"Как показывает практика, мы за летний период достигаем определенного оздоровительного эффекта – до 96%, - отметила она. - Это один из самых высоких показателей в России. И мы расширяем программы отдыха на льготных условиях".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Крым , Лариса Шилова , летний детский отдых , оздоровление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 06.06.2018Бойцы Росгвардии изъяли у тюменцев более ста пятидесяти единиц оружия
15:10 06.06.2018Тюменцы напишут письма на целину
15:00 06.06.2018Абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы в несколько вузов
14:16 06.06.2018В Ишиме ждут приезда мамы Лунтика