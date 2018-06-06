В Екатеринбурге идет проверка по факту смерти женщины возле больницы
По факту смерти женщины, которая скончалась недалеко от одной из городских больниц Екатеринбурга, организована доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
Установлено, что ранним утром 6 июня женщина 1958 г.р. скончалась у дома по ул. Старых Большевиков в Екатеринбурге. Следователям предстоит выяснить точную причина смерти горожанки.
Кроме того, с учетом появившейся в СМИ информации о том, что сотрудники медицинской организации, расположенной рядом с местом происшествия, своевременно не отреагировали на сообщение граждан об ухудшении состояния здоровья женщины, в ходе проверки будет дана правовая оценка и данному обстоятельству.
По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.