В Екатеринбурге идет проверка по факту смерти женщины возле больницы

фото: tyumen.sledcom.ru фото: tyumen.sledcom.ru

По факту смерти женщины, которая скончалась недалеко от одной из городских больниц Екатеринбурга, организована доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Установлено, что ранним утром 6 июня женщина 1958 г.р. скончалась у дома по ул. Старых Большевиков в Екатеринбурге. Следователям предстоит выяснить точную причина смерти горожанки.

Кроме того, с учетом появившейся в СМИ информации о том, что сотрудники медицинской организации, расположенной рядом с местом происшествия, своевременно не отреагировали на сообщение граждан об ухудшении состояния здоровья женщины, в ходе проверки будет дана правовая оценка и данному обстоятельству.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.