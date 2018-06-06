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В Екатеринбурге идет проверка по факту смерти женщины возле больницы

Происшествия, 17:00 06 июня 2018

фото: tyumen.sledcom.ru

По факту смерти женщины, которая скончалась недалеко от одной из городских больниц Екатеринбурга, организована доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Установлено, что ранним утром 6 июня женщина 1958 г.р. скончалась у дома по ул. Старых Большевиков в Екатеринбурге. Следователям предстоит выяснить точную причина смерти горожанки.

Кроме того, с учетом появившейся в СМИ информации о том, что сотрудники медицинской организации, расположенной рядом с местом происшествия, своевременно не отреагировали на сообщение граждан об ухудшении состояния здоровья женщины, в ходе проверки будет дана правовая оценка и данному обстоятельству.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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# Екатеринбург , женщина , смерть

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