Расходы областного бюджета увеличат на тридцать миллиардов рублей

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На 18 млрд рублей планируется увеличить доходы региональной казны в 2018 году. Соответствующие поправки в областной закон о бюджете обсудили депутаты облдумы на очередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Как пояснила заместитель губернатора, директор регионального департамента финансов Татьяна Крупина, налоговые и неналоговые доходы предложено увеличить на 15 млрд рублей. План по налогу на прибыль организаций корректируется на 13 млрд рублей, что обусловлено благоприятной экономической обстановкой. Поступления налога на доходы физических лиц вырастут на 2,5 млрд рублей. План по безвозмездным поступлениям увеличивается на 2 млрд рублей.

На 30 млрд рублей вырастет расходная часть бюджета. Так, на здравоохранение дополнительно направят 3 млрд 380 млн рублей, на мероприятия социальной направленности - 12 млрд рублей, на оказание мер социальной поддержки – 5 млрд, а на развитие физкультуры и спорта – 1,5 млрд рублей.

"На 715 миллинов рублей увеличатся расходы на развитие жилищного строительства – это выплаты молодым семьям, переселение из ветхого и аварийного жилья, жилье для детей-сирот и многодетных семей, инженерную подготовку площадок, улучшение жилищных условий многодетных семьей", - проинформировала Татьяна Крупина.

Она добавила, что объем межбюджетных трансфертов, передаваемых органам местного самоуправления, вырастет на 3 млрд 267 млн рублей. Дефицит бюджета покроют переходящие остатки с прошлого года.

Депутат облдумы Тамара Казанцева поинтересовалась вопросом дополнительного финансирования отрасли АПК. "Учитывая поддержку кооперативов, где сегодня немало проблем, принятие закона о господдержке молочного животноводства, вопрос очень актуален", - отметила депутат.

Татьяна Крупина прокомментировала, что дополнительно на поддержку сельского хозяйства и рыболовства направят 235 млн рублей.

"Что касается субсидий из федерального бюджета, планируется сохранить тот уровень софинансирования по инвестиционным проектам, который сложился в 2017 году. Проект поправок в федеральный бюджет на 2018 год готов и он предусматривает межбюджетные трансферты для Тюменской области в объеме 965 миллионов рублей. Пока документ не принят, поэтому мы не включаем эту сумму в бюджет области", - пояснила Татьяна Крупина.

Кроме того, Минсельхоз одобрил предоставление льготных кредитов тюменским аграриям на сумму 10 млрд рублей. Это кредит под ставку от 1% до 5%. Положительно рассмотрено уже 93 кредитных заявки от 65 сельхозпредприятий Тюменской области. Если сравнивать с 2017 годом, сумма кредитов выросла на 4 млрд рублей.

Любовь Голышева