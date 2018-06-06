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Жители города выбирают место установки арт-объекта "Герб Тюмени"

Общество, 17:21 06 июня 2018

www.tyumen-city.ru

На портале "Я решаю!" стартовал опрос по месту установки арт-объекта "Герб Тюмени". Городские общественные организации выступили с несколькими предложениями.

Разработчиком и производителем арт-объекта является компания "Ярко", которая уже знакома жителям и гостям города. Она не первый год изготавливает различные арт-объекты: "Я люблю Тюмень", топиарии в виде животных, рояль у филармонии, новогодние фигуры, подсвеченные дюралайтом.

Представитель компании Ольга Пластинина рассказала, что новый арт-объект представляет собой двусторонний герб города Тюмени высотой 5,4 м и шириной 8 м. Эта антивандальная конструкция изготовлена из композита с применением диодов.

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# арт-объект , опрос

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