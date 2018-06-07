  • 7 июня 20187.06.2018четверг
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер западный

Проект тюменской медицины отмечен на Всероссийском конкурсе "Здоровье нации"

Общество, 10:08 07 июня 2018

фото департамента здравоохранения тюменской области

Проект Тюменской области отмечен дипломом победителя второго Всероссийского открытого конкурса "Здоровье нации" в номинации "Здоровье нации и здравоохранение" в Москве, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Тюменская область признана лучшей в продвижении ЗОЖ. В работе Всероссийского конкурса - форума приняла делегация Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. На выставочной площадке коллектив представил стенд "Тюменская область – единое профилактическое пространство", отражающий региональный опыт межведомственного подхода по формированию здорового образа жизни. Также была представлена популяционная программа профилактики, отражающая доступные каналы коммуникации и затрагивает все сферы жизни человека.

"В рамках исполнения программы профилактическая служба региона в своей работе уже на протяжении нескольких лет использует маркетинговые приемы: проекты четко таргетированы по целевой аудитории, для разных аудиторий используются различные каналы коммуникации, сроки реализации, место и время проведения мероприятий, – отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. – Главная задача всех реализуемых нами проектов в рамках программы – это максимально эффективно донести информацию, проанализировав которую, человек сам может сделать выбор в пользу здорового образа жизни".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗОЖ , конкурс , Москва , проект , Тюмень , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 07.06.2018Популярная бабушка-блогер записала видео для выпускников
11:36 07.06.2018Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели изменения в бюджет 2018 года
11:25 07.06.2018Целевых мест в опорном вузе станет больше
10:52 07.06.2018Синоптики пообещали жителям Ямала приближение лета