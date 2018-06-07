Проект тюменской медицины отмечен на Всероссийском конкурсе "Здоровье нации"
Проект Тюменской области отмечен дипломом победителя второго Всероссийского открытого конкурса "Здоровье нации" в номинации "Здоровье нации и здравоохранение" в Москве, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Тюменская область признана лучшей в продвижении ЗОЖ. В работе Всероссийского конкурса - форума приняла делегация Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. На выставочной площадке коллектив представил стенд "Тюменская область – единое профилактическое пространство", отражающий региональный опыт межведомственного подхода по формированию здорового образа жизни. Также была представлена популяционная программа профилактики, отражающая доступные каналы коммуникации и затрагивает все сферы жизни человека.
"В рамках исполнения программы профилактическая служба региона в своей работе уже на протяжении нескольких лет использует маркетинговые приемы: проекты четко таргетированы по целевой аудитории, для разных аудиторий используются различные каналы коммуникации, сроки реализации, место и время проведения мероприятий, – отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. – Главная задача всех реализуемых нами проектов в рамках программы – это максимально эффективно донести информацию, проанализировав которую, человек сам может сделать выбор в пользу здорового образа жизни".