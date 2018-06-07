Проект тюменской медицины отмечен на Всероссийском конкурсе "Здоровье нации"

фото департамента здравоохранения тюменской области фото департамента здравоохранения тюменской области

Проект Тюменской области отмечен дипломом победителя второго Всероссийского открытого конкурса "Здоровье нации" в номинации "Здоровье нации и здравоохранение" в Москве, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Тюменская область признана лучшей в продвижении ЗОЖ. В работе Всероссийского конкурса - форума приняла делегация Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. На выставочной площадке коллектив представил стенд "Тюменская область – единое профилактическое пространство", отражающий региональный опыт межведомственного подхода по формированию здорового образа жизни. Также была представлена популяционная программа профилактики, отражающая доступные каналы коммуникации и затрагивает все сферы жизни человека.

"В рамках исполнения программы профилактическая служба региона в своей работе уже на протяжении нескольких лет использует маркетинговые приемы: проекты четко таргетированы по целевой аудитории, для разных аудиторий используются различные каналы коммуникации, сроки реализации, место и время проведения мероприятий, – отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. – Главная задача всех реализуемых нами проектов в рамках программы – это максимально эффективно донести информацию, проанализировав которую, человек сам может сделать выбор в пользу здорового образа жизни".