Тюменский госуниверситет поднялся в рейтинге лучших вузов России

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Тюменский госуниверситет вошел в Топ-100 лучших университетов страны и показал хорошую динамику, поднявшись сразу на 15 позиций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ежегодный рейтинг вузов России составило Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). Успех ТюмГУ объясняется повышением уровня востребованности выпускников и сотрудничества вуза с работодателями. Так, доля трудоустроенных выпускников ТюмГУ составляет по итогам 2017 года 98,8%. Всего в университете заключено более 700 договоров о сотрудничестве с крупными предприятиями и организациями.

Динамика также объясняется заметным улучшением наукометрических показателей. На счету сотрудников ТюмГУ 3 тыс. 896 научных публикаций в 2017 году. Из них 1 тыс. 686 научных статей; 312 публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science и другие.

Определенный вклад в общую оценку вуза внес показатель востребованности вуза среди абитуриентов. Тюменский госуниверситет постепенно расширяет географию приема. В 2017 году увеличилось количество принимаемых абитуриентов из автономных округов, Курганской и Свердловской областей. Более того, теперь на очную форму обучения в вуз поступают абитуриенты из Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.

Напомним, в 2017 году ТюмГУ также улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим, поднявшись в рейтинге лучших вузов России на 11 пунктов. В 2018 году Тюменский госуниверситет расположился на 70-й строчке рейтинга.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников. В 2018 году в анкетировании приняли участие 145 вузов.