Целевых мест в опорном вузе станет больше

фото ТИУ фото ТИУ

На 44 целевых места станет больше в Тюменском индустриальном университете в 2018-2019 учебном году, сообщает вуз.

Министерство образования и науки РФ согласовало открытие дополнительных мест в опорном вузе в рамках целевого набора. Квота целевого приема по программам бакалавриата и специалитета составляет 42 места, еще два места — в магистратуре.

Отметим, заявки на открытие целевых мест формируются исходя из реальных запросов компаний и муниципальных образований региона. "Традиционно у нас два больших заказчика — это ПАО "Газпром" и АО "Транснефть-Сибирь". Также поступили заявки от администраций муниципальных районов Ямала и юга Тюменской области", – уточнил руководитель приёмной комиссии ТИУ Василий Шитый.

Целевые места открываются под конкретных абитуриентов. Однако теоретически они могут высвободиться и попасть в число бюджетных. Происходит это в тех случаях, когда поступающий не проходит на выбранную специальность по конкурсу. Количество проходных баллов ЕГЭ для целевиков никто не отменял. О том, как изменится ситуация, станет известно после зачисления, в конце июля.

Более подробную информацию о количестве мест по направлениям подготовки можно посмотреть здесь.