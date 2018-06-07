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Память погибших сотрудников полиции почтили автопробегом Тюмень - Ялуторовск

Общество, 14:21 07 июня 2018

Фото УМВД России по Тюмени

С благодарностью за службу и сохранение памяти о погибших героях обратился начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин к участникам автопробега Тюмень - Ялуторовск, посвященном памяти погибших сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в нем приняли участие ветераны органов внутренних дел.

В Ялуторовске участников автопробега встретил начальник МО МВД России "Ялуторовский" Виталий Чувачко и заместитель главы администрации Ольга Губарева. Председатель Совета ветеранов УМВД России по Тюмени Валерий Пелевин вручил ялуторовчанам книгу "На страже родного города". Совместно с ветеранами члены общественного совета возложили цветы и венки сотрудникам полиции, погибших при исполнении служебного долга. Затем гости посетили музейный комплекс "Острог" и "Память декабристам", где специально для них была проведена экскурсия.

В завершении автопробега ветераны посетили могилу капитала Василия Ярунова в д. Килки, где возложили цветы герою.

Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени ﻿

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# автопробег , полиция

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