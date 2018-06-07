Память погибших сотрудников полиции почтили автопробегом Тюмень - Ялуторовск

Фото УМВД России по Тюмени Фото УМВД России по Тюмени

С благодарностью за службу и сохранение памяти о погибших героях обратился начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин к участникам автопробега Тюмень - Ялуторовск, посвященном памяти погибших сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в нем приняли участие ветераны органов внутренних дел.

В Ялуторовске участников автопробега встретил начальник МО МВД России "Ялуторовский" Виталий Чувачко и заместитель главы администрации Ольга Губарева. Председатель Совета ветеранов УМВД России по Тюмени Валерий Пелевин вручил ялуторовчанам книгу "На страже родного города". Совместно с ветеранами члены общественного совета возложили цветы и венки сотрудникам полиции, погибших при исполнении служебного долга. Затем гости посетили музейный комплекс "Острог" и "Память декабристам", где специально для них была проведена экскурсия.

В завершении автопробега ветераны посетили могилу капитала Василия Ярунова в д. Килки, где возложили цветы герою.