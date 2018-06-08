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Фестиваль "Мост дружбы" на Цветном бульваре откроет митинг-концерт

Общество, 08:49 08 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Большой праздник, посвященный Дню независимости России, начнется на Цветном бульваре 12 июня в 12 часов, сообщают организаторы.

Праздник начнется с митинга-концерта. В нем примут участие известные тюменцы, лидеры общественных движений области. На сцене выступят лучшие артисты и творческие коллективы региона. Участники концерта совместно исполнят гимн России.

Затем начнется открытие XXIV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы". В программе - народные песни и танцы, традиционные игры и забавы, национальные подворья, кухни и костюмы, торговые ряды, сувенирные лавки и праздничные гулянья. Во время праздника будут работать интерактивные площадки.

В концертной программе фестиваля примут участие коллективы и солисты Тюменской области, Ямала и Югры, Чувашии и Удмуртии.

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# День России , праздник , фестиваль

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