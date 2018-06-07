Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" стартует в ТюмГУ

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" стартует в Тюменском госуниверситете 8 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

С 8 по 16 июня сотня талантливых и увлеченных учащихся средних школ из Тюмени, Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Югры, Ямала, Красноярска, Новосибирска, Челябинска, Омска, Кургана и других городов пройдут обучение в Летней школе.

С участниками проекта будут работать профессора из разных стран, получившие образование в лучших университетах мира. Участники летней школы смогут получить опыт высококлассного международного высшего образования и повысить свой уровень английского языка (для участия необходим уровень не ниже intermediate, так как большинство мероприятий будет проходить на английском).

Помимо обычных занятий образовательные форматы Летней школы будут включать в себя мастер-классы, семинары с двумя и более преподавателями, мини-лекции на одну и ту же тему с точки зрения разных дисциплин и практик, вечерние салоны, театральные игры, викторины и квесты.

Летняя школа пройдет на базе Школы перспективных исследований (ул. 8 Марта, 2/1) – одном из современных и функциональных университетских пространств в России.