Монографию тюменского доцента оценили на международном конкурсе "Interclover-2018"

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Доцент Тюменского индустриального университета Наталья Литвинова награждена дипломом I степени Международного конкурса научно-исследовательских проектов преподавателей вузов "Interclover-2018", сообщает ТИУ.

Международный конкурс научно-исследовательских проектов преподавателей вузов РФ в области технических наук "Interclover-2018" прошел в Нижнем Новгороде. В нем участвовали около 50 преподавателей, старших преподавателей, доцентов и профессоров из разных городов России, Казахстана, других стран по нескольким номинациям: "Монография", "Научная статья", "Научный доклад на конференции" и другие.

Доцент кафедры "Техносферная безопасность" Института сервиса и отраслевого управления ТИУ, кандидат технических наук Наталья Литвинова представила монографию "Электромагнитная безопасность в городской среде" в номинации "Монография".

"В монографии изложена информация об уровне электромагнитного воздействия от линий электропередач в городской среде на примере Тюмени. Отражены факторы, влияющие на электромагнитную обстановку в зданиях, находящихся под воздействием линий электропередач разного класса напряжения, — рассказала Наталья Литвинова. — Предложены рекомендации по снижению характеристик электромагнитного поля при строительстве многоэтажных зданий".

По разработанным номограммам можно определить напряженность электромагнитного поля от линий электропередач разного класса напряжения на различных расстояниях и высотах на территории жилой застройки.