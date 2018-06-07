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В Челябинске полицейские пересели на велосипеды

Общество, 17:27 07 июня 2018

фото - 74.мвд.рф

Полицейские велопатрули появились в парке им. Гагарина в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Стражи порядка на велосипедах дежурят на территории парка с 12 до 20 часов. Двухколесный транспорт помогает оперативнее реагировать на происшествия и держать ситуацию в зоне отдыха под контролем. Полномочия у таких правоохранителей точно такие же, как и у обычных автомобильных патрулей или пеших.

Перед заступлением на службу в составе велопатруля сотрудники правопорядка проходят обязательный инструктаж. До них доводится оперативная обстановка и необходимые ориентировки.

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# велосипед , полиция , Челябинск

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