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Жителей Викулово погрузили в мир старинных вещей

Общество, 10:16 08 июня 2018

фото Министерство культуры РФ

Выставочный проект "Память на чердаке", приоткрывающий дверь в загадочный мир старинных вещей, открыл летний сезон в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова, сообщает администрация Викуловского района.

Чугунные утюги, часы, керосиновые лампы, кухонная утварь и многое другое порадует любителей ретро. На выставке представлена коллекция виниловых грампластинок с популярными песнями середины прошлого века. При исследовании укромных закоулков музейного чердака экскурсанты погрузятся в атмосферу таинственного "запечья", познакомятся с тайнами волшебного веретена. Вместе со старыми новогодними игрушками попадут в зимнюю сказку, окажутся на крестьянском дворе, поблуждают в дремучем лесу у избушки на курьих ножках.

Выставка даст возможность посетителям прикоснуться к музейным ценностям, отражающим культуру и историю народа, знакомит с его обычаями и традициями.

Экспонирование выставки продлится до 31 августа.

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# Викулово , выставка , проект

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