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Владимир Путин анонсировал абсолютную революцию в сфере связи

Общество, 18:14 07 июня 2018

static.kremlin.ru

Запуск более 600 спутников в ближайшие несколько лет позволит улучшить качество связи так, что оно сможет заменить кабельную связь, но будет доступнее и дешевле. Это может привести к абсолютной революции в сфере связи, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"У нас есть своя программа, она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием земли, и связью. Это будет прорыв, это еще одно направление, где мы можем осуществить прорыв. Потому что качество связи, оно будет такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь — и по качеству и охвату всей территории будет не хуже, но должна быть дешевле и доступнее. Это может привести к абсолютной революции в сфере связи", — сказал Путин в ходе прямой линии.

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# Владимир Путин , прямая линия

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