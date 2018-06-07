Владимир Путин анонсировал абсолютную революцию в сфере связи

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Запуск более 600 спутников в ближайшие несколько лет позволит улучшить качество связи так, что оно сможет заменить кабельную связь, но будет доступнее и дешевле. Это может привести к абсолютной революции в сфере связи, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"У нас есть своя программа, она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием земли, и связью. Это будет прорыв, это еще одно направление, где мы можем осуществить прорыв. Потому что качество связи, оно будет такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь — и по качеству и охвату всей территории будет не хуже, но должна быть дешевле и доступнее. Это может привести к абсолютной революции в сфере связи", — сказал Путин в ходе прямой линии.