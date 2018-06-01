Подросткам Тюменского района вручили паспорта

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

24 подросткам Тюменского района в торжественной обстановке вручили паспорта, сообщает администрация района.

Вручение паспортов началось с выноса флага России.

"Вручение паспортов юным землякам накануне государственного праздника стало хорошей традицией, – отметила глава Тюменского района Светлана Иванова. – Событие это волнительное и для нас, и для вас: ведь сегодня мы будем вручать самый важный документ в вашей жизни – российский паспорт. Мы надеемся, что вы и дальше будете прославлять наш район, трудиться на его благо".

Глава района вручила паспорта отличникам учебы, призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителям научно-практических конференций.

Юных спортсменов поздравил заслуженный мастер спорта России по мини-футболу Иван Милованов. Творческим ребятам района вручил паспорта почетный работник культуры и искусств Тюменской области, певец, композитор, музыкант Сергей Дьяконов - Дьяченков.

Ребята получили в подарок сувениры с символикой 95-летия Тюменского района.