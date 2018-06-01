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Экопромо создадут тюменские старшеклассники на будущий учебный год

Общество, 18:01 11 июня 2018

Экоконкурс видео. Фото ИА "Тюменская линия"

Экоконкурс видео для старшеклассников проведут общественники при департаменте экологии и недропользования Тюменской области. Новая промокампания при ведомстве стартует с 1 сентября 2018 года.

Будущий учебный год пройдет для школьников Тюменской области с новым предметом и методическим материалом, а также со свежими идеями для творческой самореализации. Для старшеклассников организуют конкурс промовидео экологической тематики. Их работы в дальнейшем планируют использовать в качестве методического материала для уроков культуры экологии.

Как пояснил корреспонденту ИА "Тюменская линия" председатель общественного совета при департаменте недропользования Тюменской области Александр Чернышев, таким образом общественники усилят пропаганду за здоровье экологии в учебных заведениях региона.

"Мы готовим сюжеты и видеоролики. Они будут проходить экспертизу для маркировки плюс нуль. Для зрителей такой материал будет более насыщенным и увлекательным. Эти мероприятия необходимы, чтобы дети понимали – экологию нужно беречь. Это правильное мышление нужно формировать с детства. Мы зависимы от природы и природа зависит от нас – такой диалог с окружающим миром должен быть", - считает Александр Чернышев.

К традиционному конкурсу скворечников и рисунков для младших школьников, общественный совет организует уроки экологии. К старту проекта уже готовы активисты экоинициатив - гимназии № 12, 45 и 49, школы № 38 и 72. Общественники призывают присоединиться к движению все учебные заведения Тюменской области.

Лина Орлова

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# видеоролики , дети , школьники , экология

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