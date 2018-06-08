В пришкольных лагерях Ишима отдохнут более трех тысяч детей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. 230 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Ишима. Еще 150 учащихся посетят дневные лагеря в учреждениях дополнительного образования. Более 3 тыс. 500 ребят будут заняты на 17 дворовых, досуговых и спортивных площадках.

Об этом сообщила директор департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия"

По ее словам, до старта летней оздоровительной кампании все педагоги прошли подготовку, разработали программы отдыха. Взрослые и дети усвоили инструктаж по охране труда и всем видам безопасности. В лагерях дважды проведена акарицидная обработка.

"Летняя занятость детей и безопасность их отдыха для всех ведомств в приоритете", - подчеркнула директор департамента.

Подростков, особенно из группы особого внимания, трудоустроит центр развития и центр занятости. Предполагается задействовать их на площадках при ТОСах, работу предложит и центр "Забота". Заработная плата составит 4 тыс. 200 рублей при условии, что ребенок будет трудиться ежедневно по два часа, кроме выходных. У работающих подростков будет возможность после работы организованно и бесплатно посещать бассейн и спортивные комплексы.

В лагерях дневного пребывания родители будут оплачивать 50% за питание ребенка, вторую часть оплаты компенсирует муниципалитет. 910 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут питаться бесплатно.

На следующей неделе в Ишиме стартует проект "Здравый смысл". Занятия будут проходить на центральном стадионе три раза в неделю.

Инна Кондрашкина