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Ученые: самым травматичным для детей является урок физкультуры

Общество, 15:43 08 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Ученые ТюмГУ выяснили, что школьный травматизм составляет около 7 %, при этом самым травматичным уроком является урок физической культуры, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В этой связи важен нормативный аспект профилактики детского травматизма, который осветила в докладе доцент Института государства и права ТюмГУ Ольга Теплякова на международной конференции в Хаапсулу, Эстония. Исследование реализуют ученые ТюмГУ и Таллинского университета в программе академической мобильности "Эразмус+" и проводится по методике Всемирной организации здравоохранения. Проект действует с 2016 года и будет продолжен до 2020 года.

В рамках визита в Эстонию также состоялись консультации с коллегами из Латвии и Великобритании.

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# травмы , ТюмГУ , урок физкультуры , Эстония

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