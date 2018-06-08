В поездах "Сапсан" разработано новое меню к чемпионату мира по футболу

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Презентация нового меню для пассажиров поездов "Сапсан" на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России прошла на Ленинградском вокзале Москвы 7 июня.

C 14 по 26 июня в вагонах-бистро поездов "Сапсан" будут представлены блюда кухонь народов мира – русской, французской, ближневосточной и восточно-европейской – в зависимости от того, матчи каких футбольных команд пройдут в эти дни.

Например, 14 июня, когда в Москве состоится матч Россия – Саудовская Аравия, пассажиры смогут заказать блюда русской кухни, а 15 июня, когда пройдут матчи Марокко – Иран и Египет – Уругвай – блюда ближневосточной кухни. 19 июня в день проведения матча Польша – Сенегал пассажиры смогут оценить блюда стран Восточной Европы. Завершат акцию 26 июня рейсы с блюдами французской кухни, поскольку в этот день состоится матч Дания – Франция.

Всего в акции будет представлено 18 блюд. Специальное меню будет предложено и пассажирам дополнительных бесплатных поездов для болельщиков. В их составе будут курсировать 73 вагона-ресторана.

Пассажирам будут предложены вегетарианские, мясные и рыбные блюда, холодные и горячие закуски. Для иностранных гостей, которые захотят познакомиться с русской кухней, в меню включены такие блюда, как солянка, щи, блины и так далее.