"Императорский маршрут" набирает первую группу туристов

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Стартовал набор туристических групп на участие в масштабном проекте "Императорский маршрут", который объединил в Тюменской области места памяти династии Романовых. Первая группа отправится в трехдневную экскурсию уже в июле 2018 года, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В 2018 году экскурсионная программа построена по маршруту "Тюмень – с. Покровское – с. Абалак – Тобольск" и будет посвящена 100-летию со дня трагических событий в истории нашего государства.

Поездка обойдется в 9 тыс. 560 рублей. В стоимость включено проживание, питание (шведский стол), затраты на транспорт, все инфраструктурные туристические составляющие и страховка. Предусмотрены и дополнительные возможности за отдельную плату, в том числе услуги переводчика для иностранных туристов.

На территории Тюменской области организаторы обещают туристам впечатляющие экскурсии, которые прольют свет не только на жизнь императорской семьи, но и известных уроженцев тюменской земли – Дмитрия Менделеева, Григория Распутина, Саввы Мамонтова, Александра Алябьева, Петра Ершова и других. Их биографии, как и истории освоения самих городов, вплетены в "Императорский маршрут".

Так, например, в Тюмени участников маршрута ожидает обзорная экскурсия "Тюмень – врата Сибири", которая включает посещение главных достопримечательностей областного центра. Экскурсия "История Дома Романовых в Тюмени" покажет места, которые посещали в Тюмени представители императорской династии.

Следующая точка "Императорского маршрута" - дом-музей Григория Распутина в его родном селе Покровском. Кто этот человек - гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах. В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина.

Побывают экскурсанты в тобольском туристическом комплексе "Абалак" и Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре.

В самом Тобольске располагается одна из ключевых точек маршрута - музей "Семьи Императора Николая II", открытый в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связанный с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 г. по апрель 1918 г. Этот музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им людей. После посещения музея гости смогут прогуляться по территории Тобольского кремля.

В последний день туристического маршрута участникам покажут музей "Дворец Наместника", который раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г. также запланировано посещение Тобольской фабрики косторезных изделий.

Национального туристический проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Координатор проекта — Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. Цель проекта - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых.

Ознакомиться с подробной экскурсионной программой можно на сайте императорскиймаршрут.рф. По вопросам приобретения тура обращаться в ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" по телефону: 8 (3452) 56-89-72.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова. Больше новостей – на портале https://visittyumen.ru/.