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Заводоуковские аграрии завершили посевную кампанию

Экономика, 14:38 08 июня 2018

Хозяйства Заводоуковского городского округа завершили посевную кампанию.

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, засеяно 70,9 тыс. га пашни (100 %).

Близки к заветному рубежу и хлеборобы Упоровского района, засеявшие 71,9 тыс. га из 74,1 запланированных (97%).

На 95% выполнили план посевных работ крестьяне Аромашевского и Юргинского районов, на 94% - Ялуторовского, на 92% – Вагайского. Значительно поправили свои дела хлеборобы Тюменского района, засеявшие 25,2 тыс. га из 28,0 запланированных (90%). Также на 90% справились с плановым заданием хозяйства Нижнетавдинского района.

В целом по области на 8 июня засеяно 738,2 тыс. га из 843,4 по плану (88%).

8 июня 2017 года весенне-полевые работы в Тюменской области были фактически завершены – 99%.

Борис Олейник

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# АПК , посевная кампания

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