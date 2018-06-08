Первый метеор прибыл в Салехард

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Первый метеор по маршруту Березово – Салехард – Мужи прибыл в Салехард. Большая навигация стартовала, сообщает правительство ЯНАО.

Первый метеор прибыл в Салехард 8 июня в 12 часов. Из Мужей в окружную столицу доставлено 98 пассажиров. Обратно в Мужи судно отправилось в 12 часов 25 минут, на борту 78 человек.

В 14 часов прибыл теплоход "Механик Калашников" который выполняет рейс Омск – Тобольск – Салехард. Судно отправится из Салехарда в сторону Омска в 18 часов. Также в 17 часов 50 минут из Салехарда отправляется теплоход "Фарман – Салманов" по направлению Салехард – Катравож.

Открылась продажа билетов по маршрутам: Омск – Тобольск – Салехард и обратно, Катравож – Салехард и обратно, Березово – Салехард – Мужи и обратно, Салехард – Мужи и обратно, Салехард – Казым-Мыс и обратно.

Направления на Яр-Сале, Ныду, Антипаюту откроются после ледохода на реке Обь и установки средств навигационной обстановки.