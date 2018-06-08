Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра дают концерты в Италии

фото Тюменского КТО фото Тюменского КТО

Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра гастролируют в Италии с 8 по 10 июня, сообщает Министерство культуры РФ.

Коллектив выступит в Равенне, Удине и Милане в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны".

В программе первого концерта гастрольного тура — на сцене Палаццо Мауро де Андре (Равенна, 8 июня) — прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова.

9 июня эти сочинения также прозвучат в Новом театре Джованни да Удине (Удине). 10 июня итальянскую серию завершит концерт на сцене Театра Арчимбольди в Милане, где вновь будет исполнена прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, а также Симфония №6 ("Патетическая") Петра Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова. Солист — итальянский пианист Федерико Колли.

Затем Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра вернутся в Россию, чтобы провести концерты в Санкт-Петербурге и Москве.