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Конкурс фотографий "Взгляд иностранца" посвящен Году волонтера

Общество, 19:14 08 июня 2018

фото организаторов конкурса "Взгляд иностранца"

Прием работ на IX Мультимедийный конкурс "Взгляд иностранца" / "Foreign view" начался, сообщает Президентская библиотека.

Конкурс посвящен Году волонтера в России и проходит под девизом #Свободапомогать.

Участники проекта "Взгляд иностранца" /"Foreign View" станут частью мирового сообщества, которое ежегодно создает для будущих поколений цифровую летопись самых ярких событий современности. Лучшие снимки будут включены в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки.

Кроме того, материалы, присланные на мультимедийный конкурс, станут частью выставок на различных культурных площадках России.

фото организаторов конкурса "Взгляд иностранца" фото организаторов конкурса "Взгляд иностранца" ﻿

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# Год волонтера , конкурс , фото

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