Конкурс фотографий "Взгляд иностранца" посвящен Году волонтера

фото организаторов конкурса "Взгляд иностранца" фото организаторов конкурса "Взгляд иностранца"

Прием работ на IX Мультимедийный конкурс "Взгляд иностранца" / "Foreign view" начался, сообщает Президентская библиотека.

Конкурс посвящен Году волонтера в России и проходит под девизом #Свободапомогать.

Участники проекта "Взгляд иностранца" /"Foreign View" станут частью мирового сообщества, которое ежегодно создает для будущих поколений цифровую летопись самых ярких событий современности. Лучшие снимки будут включены в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки.

Кроме того, материалы, присланные на мультимедийный конкурс, станут частью выставок на различных культурных площадках России.