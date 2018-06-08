Тюменская энергосбытовая компания вошла в сотню лучших российских организаций в сфере корпоративных коммуникаций и отношений

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания» Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) в конце мая опубликовала результаты исследования российского рынка корпоративных коммуникаций. В нем приняли участие 170 топ-менеджеров, руководителей агентств и департаментов, ответственных за стратегические корпоративные коммуникации на предприятиях и в организациях, работающих в России.

По результатам исследования АО "Тюменская энергосбытовая компания" оказалось в числе 100 лучших российских организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений, сообщает пресс-служба компании. Руководитель отдела по связям с общественностью и работе со СМИ АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александра Коршунова вошла в Топ-100 лучших руководителей по коммуникациям в России по итогам Всероссийского рейтинга лучших директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2018. Эффективность работы возглавляемого ею PR-подразделения также была отмечена в сфере внутренних коммуникаций и работы в области взаимодействия с органами государственной власти.

Напомним, что рейтинг TOP-COMM оценивает эффективность руководителей и находящихся в их ведении подразделений в сфере стратегических коммуникаций бизнеса в организациях, определяет лучших по совокупности оцениваемых факторов организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений, выявляет и дает публичное признание лучших профессионалов отрасли.

"Оказаться в числе лучших российских экспертов в сфере PR для меня большая честь, – говорит Александра Коршунова. – В первую очередь, это результат многолетнего труда и огромной взаимной любви к делу, которому посвятил себя еще со студенческой скамьи. Управлять внутренними и внешними коммуникациями с учетом бизнес-задач компании, позиций и настроений аудиторий, отраслевых особенностей, экономико-политических факторов территории, на которой работает организация, задача не простая, но тем и интересная. Вряд ли это возможно было бы делать эффективно в одиночку, без команды единомышленников, готовых идти за тобой и воплощать в жизнь даже самые невероятные идеи и проекты. Хочу поблагодарить свой коллектив за нашу общую победу, руководство компании за поддержку и возможность реализовывать свой профессиональный потенциал, а PR-сообщество за достойную оценку нашей работы".

"Рейтинг проводится пятый раз, и за это время он заслужил большое уважение и доверие среди профессионалов своей непредвзятостью и уникальностью, поскольку это единственный рейтинг среди руководителей коммуникационных подразделений российских корпораций, – рассказал Игорь Игнатьев, президент АКМР, член оргкомитета рейтинга ТОР-СОММ. – Постоянный рост числа участников свидетельствует об авторитете рейтинга".

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), сформировавшая рейтинг, является одним из наиболее авторитетных профессиональных сообществ страны, учредителем и организатором ряда значимых мероприятий в сфере коммуникаций и корпоративных СМИ в России и за рубежом.