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Более пяти процентов тюменских выпускников сдают ЕГЭ по иностранному языку

Общество, 10:08 09 июня 2018

фото Минобрнауки России

470 выпускников Тюменской области сдают устно ЕГЭ по английскому языку, 10 выбрали немецкий язык и три 11-классника сдадут экзамен по французскому 9 и 13 июня, сообщает региональный департамент образования.

По словам специалистов департамента, в 2018 году количество выпускников, которые выбрали ЕГЭ по иностранному, увеличилось на 1,5 % в сравнении с прошлым годом.

На устную часть по иностранному языку отводится всего 15 минут. Экзаменуемым предстоит ответить на четыре вопроса.

18 июня пройдет письменная часть, где выпускникам предстоит продемонстрировать знания в лексике, грамматике и дать краткие ответы на все вопросы. В таком случает они могут рассчитывать на 80 баллов за экзамен. В случает удачной сдачи устой части они получат еще 20 баллов за экзамен. Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут опубликованы не ранее 20 июня.

Напомним, всего в тюменском регионе 9 тыс. выпускников сдают ЕГЭ в 2018 году.

Анжела Лебедева

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# ЕГЭ , иностранный экзамен

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