Впервые в практике: ребенку удалили сразу две большие опухоли головного мозга

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Уникальную операцию по удалению двух опухолей одновременно в обоих полушариях головного мозга провела команда врачей Федерального центра нейрохирургии в Тюмени девятимесячной Маше из Татарстана. Оперировал по собственной авторской методике главный врач центра, профессор Альберт Суфианов, рассказали в пресс-службе ФЦН.

"Посмотрев на снимки девочки, я понял, что вариантов больше нет: если мы не поможем ребенку, за эту операцию никто не возьмется. Слишком велики риски. При обычной нейрохирургической операции ребенок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения", - рассказал профессор.

Еще в возрасте 35 лет Альберт Суфианов разработал и внедрил в России методику, позволяющую оперировать через микроскопические проколы. Этой инновации он посвятил свою докторскую диссертацию. Спустя годы методика прочно утвердилась на международном уровне и значительно расширила возможности нейрохирургии.

Полтора месяца назад с профессором связались коллеги из Татарстана и рассказали про ребенка, в головном мозге которого развились две больших опухоли, в обоих полушариях. Маленький возраст, тяжелое состояние девочки и обильное кровоснабжение образований не позволяли провести традиционную нейрохирургическую операцию. Спасение решили искать в эндоскопической малоинвазивной хирургии.

Операция прошла успешно. Всего за час через микропроколы удалось удалить обе опухоли без кровопотери, не повредив при этом структуры головного мозга. Положительный результат – заслуга возглавляемой Альбертом Суфиановым команды врачей – хирургов, анастезиологов, реабилитологов. Спустя неделю Маша чувствует себя хорошо: кушает, разговаривает, набирается сил. Малышку не просто спасли от недуга, но и дали шанс на нормальную жизнь и полноценное развитие.

"Две большие опухоли влекли за собой сопутствующие симптомы, в том числе эпилепсию, гипертензию, задержку развития. В результате операции мы их купировали. Я надеюсь, что в дальнейшем Маша будет развиваться нормально и сможет учиться в школе. Я доволен за ребенка, за маму и за нашу команду, которая справилась с трудной задачей", - отметил главный врач ФЦН.

Как рассказала мама маленькой пациентки, жительница Татарстана Клавдия, о том, что в головном мозге ребенка развиваются опухоли, стало известно после УЗИ на 28 неделе беременности. Трижды врачи, наблюдавшие девушку, собирали консилиум. Глядя на снимки, советовали прервать беременность, но будущая мама наотрез отказалась.

"Маша родилась и в первый месяц жизни развивалась нормально. Но потом начались судорожные приступы. Семь месяцев мы проходили консервативное лечение в Татарстане. Врачи оперировать не брались, боялись. В марте 2018 года у нас диагностировали синдром Айкарди - редчайший диагноз, генетическую эпилепсию, диффузную мышечную гипотонию и задержку психомоторного развития. Вновь встал вопрос об операции. Наши врачи связались с Альбертом Суфиановым. Я очень рада, что мы попали в ФЦН. Огромное спасибо всем, кто провел эту операцию и ухаживал за моей дочкой", - поделилась Клавдия.

Детское нейрохирургическое отделение ФЦН признано одним из лучших в стране. Здесь уже вернули здоровье тысячам малышей, половина из них – в возрасте до года.

"Мы активно используем малоинвазивные технологии, оборудование, которое позволяет минимизировать травмы для детского организма и более радикально и точно подходить к хирургии", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Юрий Якимов.

Центр принимает на лечение детей из всех регионов России и зарубежных стран. При этом вся высокотехнологичная медицинская помощь гражданам РФ оказывается абсолютно бесплатно. Консультацию специалистов можно получить в заочной форме через сайт учреждения.