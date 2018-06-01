В День России тюменцы проехали велопарадом

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Спортивному празднику - быть при любой погоде, решили тюменские велолюбители вопреки обещавшему дожди прогнозу. В День России природа не подвела: горожане вышли на старт при ярком солнце.

Большая семья Даниловых на велопараде полным составом: родители и трое детей. Старшие - на велосипедах, младшие - с комфортом в специальном прицепе.

"Мы стараемся почаще выбираться на велосипедные прогулки в городские парки - это и развлечение, и для здоровья полезно. Настроение прекрасное, уверены, что без труда осилим шестикилометровую трассу", - рассказал тюменец Олег Данилов.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По оценкам организаторов, в этом году число участников велопарада приблизилось к 3 тыс. человек. В колонне - любители велосипедного спорта всех возрастов, много детей.

"Движение - это здорово, садишься на велосипед и забываешь все проблемы. У нас спортивная семья, в велопараде участвуем второй раз, это интересно и весело", - считают тюменцы Валерия Макаревич и Кирилл Орешенков.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Маршрут участников велопарада, начавшись у здания правительства, окончился в Затюменском парке, где все желающие смогли принять участие в соревнованиях в езде на памп-треке — трассе с препятствиями. Колонну велосипедистов возглавили председатель Федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук, а также врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, который заметил, что Тюмень становится все более комфортной для велосипедистов:

"Экопарк Затюменский, где состоится финиш, проходит первую стадию благоустройства, в этом году там обустроят велопарковки и велодорожки. Сегодня в Тюмени организовано более 40 километров велодорожек, в 2018 году к ним планируется добавить еще 13 километров", - сказал Руслан Кухарук.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

С Днем России участников велопарада поздравил заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, отметив, что велолюбители показывают пример того, как всей семьей нужно организовывать свободное время. Проводив велоколонну, любители активных развлечений не спешили расходиться: для них на Центральной площади развернулся велофестиваль. Горожан пригласили участвовать в викторине и подвижных конкурсах.

Татьяна Ковалева