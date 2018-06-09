Роспотребнадзор рекомендует покупать только сухую клубнику

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Сухие ягоды клубники, без признаков гниения рекомендуют покупать специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Спелые, качественные плоды должны иметь цвет однородный, насыщенный. Листики чашечки, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания. Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. Запах должен быть насыщенным, ягодным.

Существуют признаки, по которым от употребления ягод лучше воздержаться: ягоды влажные, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, мягкие ягоды быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Специалисты отмечают то, что у клубники короткий срок хранения, поэтому покупать ее нужно в ограниченном количестве. Данная ягода богата витаминами и минеральными веществами. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода.

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Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Причем фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубнику особенно рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве.

Калорийность клубники мала и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно.