Ушастых сов изъяли у уличных фотографов в Москве

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Четырех сов забрали специалисты департамента экологии и природопользования у уличных фотографов после обращения на общегородскую горячую линию, сообщается на сайте мэра Москвы.

Спасенных птиц отправили в Центр передержки диких животных. Сов обследовали специалисты и признали их состояние удовлетворительным.

Нарушители предлагали сделать снимки с редкими ушастыми совами в Камергерском переулке и на улице Кузнецкий мост. Птицы занесены в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На владение ими нужно получать специальное разрешение.

Необходимых документов у уличных фотографов не оказалось. В их отношении заведено дело об административном правонарушении.