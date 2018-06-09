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ВЦИОМ: уровень патриотизма у россиян достиг исторического максимума

Общество, 19:48 09 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Доля граждан, которые считают себя патриотами страны, достигла максимума за последние 18 лет. В первую очередь для россиян патриотизм проявляется в любви к своей стране, сообщает ВЦИОМ.

Однако за последние четыре года это мнение стало менее популярным - с 72 % в 2014 г. до 59 % в 2018 г. Более трети россиян, 39 %, патриотизмом называют стремление к изменению положения дел в государстве, хотя динамика в этом вопросе положительная, в 2014 г. – 34%. Работа на благо страны также является для многих выражением патриотизма. Напротив, привычка не замечать недостатки, скорее, не считается в нашем обществе признаком истинного патриота.

За два года патриотические настроения в обществе заметно окрепли: доля россиян, ощущающих себя патриотами страны, в 2018 г. составила 92 % - максимум за 18 лет – рост с 80 % в 2016 г.

В День России принять участие в праздничных мероприятиях планирует 21% опрошенных. Многие собираются совершить прогулку на природе, заняться дачным участком, домашними делами. Еще четверть россиян планируют в эти дни работать.

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# День России , патриотизма

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