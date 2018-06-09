Александр Пересторонин: ОНФ концентрируется на стратегических задачах

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Рабочие группы Общероссийского народного фронта переформатировали в тематические площадки по направлениям для внедрения новых подходов к общественному контролю за майскими указами президента России. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, изменения позволят сконцентрироваться на стратегических задачах и вовлечь в процессы общественность.

На расширенном заседании Центрального штаба ОНФ принято решение о создании тематических площадок по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

"Направления тематических площадок пересекаются с майскими указами президента России до 2024 года, отражают посылы, которые прозвучали в послании главы государства Федеральному собранию, отвечают на запросы граждан, которые были обозначены в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Выделив отдельно каждую тему, мы концентрируем внимание на поиске решений для конкретных задач, усиливаем общественный контроль и мониторинг. Работа предстоит глобальная, и мы ждем результативного участия в процессах не только представителей ОНФ, но и всех жителей с активной гражданской позицией", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Рабочие группы региональных штабов будут преобразованы в тематические площадки ОНФ по направлениям и сформированы до конца июля 2018 года. На каждой тематической площадке предлагается выбрать до трех модераторов.

Отметим, что на осень 2018 года уже запланировано проведение конференции региональных отделений ОНФ. На встрече будут обсуждаться предложения ОНФ по эффективному исполнению поручений, содержащихся в указе президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".