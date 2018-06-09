Ученые ТИУ создадут методику оценки состояния противопаводковых дамб

фото МЧС Тюменской области фото МЧС Тюменской области

Методику оценки состояния противопаводковых дамб разработают специалисты Тюменского индустриального университета. Датчики мониторинга будут устанавливать на гидротехнических сооружениях для контроля ситуации на реках, сообщает ТИУ.

"Специалисты ТИУ взялись за разработку комплексной системы, которая позволит снизить ущерб территорий от затоплений, - сообщил глава проекта Олег Данилов в Ханты-Мансийске на X Международном IT-форуме".

По его словам, ведется комплексная работа в этом направлении, необходимо создать методику, которая позволит оценить состояние дамбы и определить параметры, которые будут замеряться.

"Сегодня существует много датчиков, определяющих температуру, влажность и сдвиг почв. После того как мы определимся с замерами, будем работать с производителями по их установке согласно созданной методике. Датчики будут взаимодействовать между собой, используя беспроводной протокол передачи данных и оперативно пересылать информацию на ситуационный центр МЧС", - добавил Олег Данилов.