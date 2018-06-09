Свердловский театр музкомедии вернулся в Тюмень за аншлагами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Артисты Свердловского академического театра музыкальной комедии полным составом посетили Тюмень во время четырехдневных гастролей.

Мюзикл-фантазия "Черт и девственница" открыл гастрольный тур свердловчан в Тюмени. 90-летняя главная героиня Аделина начала спектакль с песни о заветном желании.

"Любопытно было бы прожить заново один день, который был много лет назад, но, к сожалению, мы в жизнь всегда идем без репетиций: дано нам раз прочесть ее страницы. Пройдет лишь миг, а ты уже в сценарии и волосы уже седыми стали. Так хочется листать в начало книги и жизнь свою забавную интригу распутывать в обратном направлении, как будто рек течение изменить. Ах, если б время мне вернуть как киноленту вспять – однажды вечером заснуть, а утром юной встать. Один в то время знатный князь был так в меня влюблен. Все это вспоминаю я как самый сладкий сон", - спела артистка.

По затее черта Аделина оказалась в молодости. Интрига складывалась удачно: девица должна была отдаться богатому князю. Да только злую шутку с чертом сыграла сама любовь: он влюбился в героиню и перетасовал планы Князя тьмы.

"Имя спектаклю "Черт и девственница" родилось в театре. В итальянском оригинале название представляло собой идиому, аналогов которой в русском языке нет и в переводе звучало приблизительно как "если бы время вернулось вспять" , - поясняют артисты в синопсисе мюзикла. - Земная любовь - вот рецепт вечной молодости, причина, цель и следствие всех человеческих поступков. И лишь настоящая любовь способна всех нас заставить поверить в несбыточное...".

Мюзикл в двух действиях Армандо Тровайоли с либретто Б. Дзаппони и И. Фиастри в переводе Т. Скуй создал режиссер-постановщик, народный артист России, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Кирилл Стрежнев в 1999 году. Оркестром театра руководит дирижер-постановщик, заслуженный деятель искусств России лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Борис Нодельман. Свердловская муздрама приехала с собственным оркестром театра. Тюменский театр драмы продемонстрировал возможности сцены: музыканты играли в оркестровой яме.

Гостья областной столицы из Губкинского (Ямал) Екатерина Сысоева за неделю пребывания в Тюмени успела оценить спектакли екатеринбуржцев.

"Я в полном восторге от самого здания театра – это впечатляет. Я была в крупных театрах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске. Оформление и архитектура театра, а также то, как представлен актерский состав и деятельность театра, – все на уровне, очень красиво. Спектакль же великолепен. Музыка и хореография бесподобны, сам сценарий и актерская игра вызывают восторг, даже до слез", - поделилась впечатлениями она.

Осенью 2010 года театр уже был на гастролях в Тюмени: тогда "Черт и девственницу" свердловчане привозили впервые. В 2018 году Екатеринбург привез еще один спектакль - "Искусство жениться" по мотивам пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Музыкальную версию сочинили в 2015 году композитор Владимир Баскин и поэт Евгений Муравьев.

Театр музкомедии провел с аншлагом все четыре дня гастролей. Директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев отметил, что Свердловский академический театр музыкальной комедии всегда работают без фонограммы в сопровождении собственного оркестра.

"Свердловский академический театр музкомедии – это один из сильнейших театров оперетты не только на Урале, но и в России. Мы всегда рады, что они к нам приезжают. Хотелось бы более встретить объемные гастроли с их уникальными спектаклями "Скрипач на крыше" и "Екатерина Великая". У них есть прекрасные массовые джазовые спектакли – настоящие бродвейские мюзиклы. Для нас важно, когда приезжают другие театры, ведь у зрителя всегда есть интерес посмотреть другие коллективы. С профессиональной точки зрения работа свердловчан была интересна актерам тюменской драмы. Наши актеры ходят на эти спектакли и учатся, ведь мы тоже делаем упор на музыкальные номера", - подчеркнул Сергей Осинцев.

Он также напомнил, что с недельным гастрольным репертуаром на сцене тюменской драмы впервые выступят артисты Пермского академического "Театра-Театра". С 28 июня по 3 июля тюменские театралы увидят пять лучших мюзиклов пермяков. Артисты приедут благодаря межрегиональной программе "Большие гастроли" Фонда поддержки гастрольной деятельности России и Министерства культуры Российской Федерации.

Лина Орлова