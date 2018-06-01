Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Днем России

Игорь Холманских/фото phototyumen.ru Игорь Холманских/фото phototyumen.ru

С Днем России жителей Уральского федерального округа поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Игорь Холманских.

По его словам, за время, прошедшее со дня подписания декларации о государственном суверенитете, наша страна изменилась. Но неизменными остаются ценности, на основании которых можно говорить о подлинной независимости и суверенитете. В России созданы условия, обеспечивающие права и интересы каждого гражданина и всего общества.

"Приверженность приоритетным ценностям страны жители Уральского федерального округа подтвердили 18 марта на выборах президента Российской Федерации, проголосовав за укрепление российской государственности, дальнейшее поступательное социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны", - сказал полпред президента.

Как заметил Игорь Холманских, указ президента Российской Федерации от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ставит новые задачи. "Уверен, что мы вместе сможем их решить, потому что от этого зависит не только качество жизни людей сегодня, но и будущее благополучие и процветание России", - отметил полномочный представитель президента. Он поблагодарил всех жителей Уральского федерального округа за активность и труд.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах, новых успехов и достижений во всех делах и начинаниях на благо Отечества!", - пожелал Игорь Холманских.