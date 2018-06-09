В Тюменской области растет число семей с детьми

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 360 тыс. детей проживают в Тюменской области. За последние десять лет количество семей с детьми увеличилось на 50%, по данным на 2018 год их в регионе 235 тыс., из них 90 тыс. - молодые семьи.

Об этом сообщают в департаменте социального развития Тюменской области.

Почти в три раза увеличилось число многодетных семей, их в области 23,6 тыс. Около 300 тыс. жителей региона - пожилые люди, около 100 тыс. - инвалиды.

Дарья Казакова