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В Тюменской области растет число семей с детьми

Общество, 18:12 09 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 360 тыс. детей проживают в Тюменской области. За последние десять лет количество семей с детьми увеличилось на 50%, по данным на 2018 год их в регионе 235 тыс., из них 90 тыс. - молодые семьи.

Об этом сообщают в департаменте социального развития Тюменской области.

Почти в три раза увеличилось число многодетных семей, их в области 23,6 тыс. Около 300 тыс. жителей региона - пожилые люди, около 100 тыс. - инвалиды.

Дарья Казакова

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# дети , инвалиды , многодетные семьи , молодые семьи , пожилые люди

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