В Бородино откроется детский лагерь

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Торжественная церемония открытия детского военно-патриотического лагеря "Ратники Отечества. Бородино-2018" начнется в Музее-заповеднике "Бородинское поле" в д. Бородино 12 июня в 11 часов, сообщает Министерство культуры РФ.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован Благотворительным фондом "Ратники Отечества" при содействии Российского военно-исторического общества, Совета ветеранов подразделений специального назначения Росгвардии. Первая смена продлится до 24 июня.

По традиции в День России в музей-заповедник "Бородинское поле" приезжают потомки участников Отечественной войны 1812 года. Они также примут участие в торжественной церемонии.

В этом сезоне участниками лагеря станут более тысячи юных патриотов из Москвы и других регионов России: дети ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.

Ребят ждут лекции ведущих ученых-историков, викторины, просмотр исторических фильмов, встречи с участниками боевых действий и Героями России, культурно-массовые мероприятия. Опытные инструкторы проведут занятия по тактической, строевой, огневой, высотной, медицинской подготовке, спортивному метанию ножей, рукопашному бою.