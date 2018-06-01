В Тюмени стартовал "Бег Мира"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Представители трех стран - России, Казахстана и Латвии - дали старт факельной эстафете "Бег мира", которая началась в Тюмени 12 июня.

"У нас две команды, которые разбегаются на восток и на запад. Одна финиширует во Владивостоке, другая - в Ставрополе, - пояснил участник "Бега мира" Артур Сиразетдинов. - Пробег добровольческий, все участники - непрофессиональные спортсмены. Мы бегаем для радости, а радость дарит людям мир".

"Бег мира" — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, которая призвана развивать и поддерживать культуру мира на Земле. В России она проходит с 1991 года.

В 2018 году эстафета "Бега мира" пройдет по территории более 100 стран. Общая длина маршрутов составит свыше 70 тыс. км. По территории России участники пробегут 15 тыс. км.

Автор "Бега мира" - известный общественный и гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец Шри Чинмой, который много лет проводил в штаб-квартире ООН встречи, посвященные миру и гармонии. Эстафета носит его имя - "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run".

Татьяна Ковалева