Тобольск ждет UpGreat в День России

Фестиваль молодежных субкультур UpGreat. Фото организаторов Фестиваль молодежных субкультур UpGreat. Фото организаторов

Фестиваль молодежных субкультур UpGreat пройдет в Тобольске 12 июня.

Организаторы сообщают, в 2018 году площадки фестиваля откроются у ТРЦ "Жемчужина Сибири", клуба "Сибиряк", Центра детского технического творчества, Свободного молодежного театра и мультцентра "Моя территория", сообщают организаторы.

Праздник откроют в 12 часов у мультицентра "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4). Программа с символичным названием "Среда обитания" представит выставку собак и кошек из фондов помощи животных Тобольска. Организаторы подготовили лекции, мастер-классы, фильм о волонтерстве, символичные подарки.

В 16 часов 30 минут и в 20 часов откроется тусовка с Dj Emmet: ребят ждет общение, фотозона, интерактив и музыка.

В 18 и 19 часов Свободный молодежный театр (ул. С. Ремезова, 3) приглашает на спектакль "Голоса". Вход только по предварительной записи, предупредили артисты.

В 17 часов пройдет флешмоб "Стань заметней!". Ребята стартуют у Дворца творчества и молодежи, а финишируют около ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Старт спортивных мероприятий начнется в 12 часов. У клуба "Сибиряк" (ул. Ленина, 137) пройдут соревнования по уличному силовому спорту и WorkOut для дневных лагерей.

В 14 часов начнется открытый турнир Тобольска по функциональному многоборью (кроссфит) у ТРЦ "Жемчужина Сибири". В это время у Дворца творчества детей и молодежи будет проводиться тест на знание ПДД с вручением удостоверения велосипедиста. Тактильный зоопарк "Дома природы" устраивает экологическую акцию "Спасем ежиков". Для любителей креативить проведут мастер-класс по изготовлению футболок. В сквере Ершова (ул. С. Ремезова, 3) в 15 часов тоболяков ждут на развлечения в парке "Атмосфера".

К 16 часам возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" начнется студенческая тусовка. Ребята представят рэп-творчество, поинг-шоу, хип-хоп баттл, брейк-данс и театр моды.

В 18 часов 30 минут начнется главный праздничный концерт фестиваля. Организаторы наградят лидеров состязаний, зрителей зажгут ритмами рока тобольская кавер-группа "РБГП", а в завершении концерта в 19 часов тоболяков удивят артисты фаер-шоу.

Лина Орлова