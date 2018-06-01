  • 10 июня 201810.06.2018воскресенье
  • USD62,3431
    EUR73,3654
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Лучший шашлык выберут на фестивале барбекю в Тюмени

Общество, 13:00 10 июня 2018

Фото из официальной группы РГК "Урарту" в соцсети "ВКонтакте"

Тюменцев приглашают принять участие в IV фестивале "Барбекю-шоу". Состязание профессиональных команд ресторанов областного центра и команд-любителей проходит на площадке у ресторана "Урарту" (ул. Молодежная, 76).

Участники соревнуются в двух номинациях: "Лучший шашлык на мангале" и "Лучшие овощи-гриль". На приготовление конкурсного блюда командам отводится один час. Дегустировать кулинарные изыски будут заслуженные эксперты и специалисты ресторанного дела. Готовые блюда конкурсантов жюри будет оценивать по трем критериям: степень прожарки, вкус главного ингредиента и гарнира к нему, а также общий вид блюда.

Для зрителей предусмотрена дегустационная площадка, где можно будет попробовать шашлык и блюда на мангале от известных ресторанов города, мастер-классы и обширная развлекательная программа.

Фестиваль продлится до 16 часов, сообщает администрация Тюмени. Вход для зрителей на "Барбекю-шоу" бесплатный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рестораны , шашлык

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 10.06.2018Тюмень и Тюменский район нуждаются в специалистах строительной отрасли
14:16 10.06.2018Тюменская школа преобразится с помощью краудфандинга
14:01 10.06.2018Дорожные работы на улице Чаплина в Тюмени изменят маршруты автобусов
13:40 10.06.2018Тюменцев приглашают в "Открытый Космос"