Лучший шашлык выберут на фестивале барбекю в Тюмени

Фото из официальной группы РГК "Урарту" в соцсети "ВКонтакте" Фото из официальной группы РГК "Урарту" в соцсети "ВКонтакте"

Тюменцев приглашают принять участие в IV фестивале "Барбекю-шоу". Состязание профессиональных команд ресторанов областного центра и команд-любителей проходит на площадке у ресторана "Урарту" (ул. Молодежная, 76).

Участники соревнуются в двух номинациях: "Лучший шашлык на мангале" и "Лучшие овощи-гриль". На приготовление конкурсного блюда командам отводится один час. Дегустировать кулинарные изыски будут заслуженные эксперты и специалисты ресторанного дела. Готовые блюда конкурсантов жюри будет оценивать по трем критериям: степень прожарки, вкус главного ингредиента и гарнира к нему, а также общий вид блюда.

Для зрителей предусмотрена дегустационная площадка, где можно будет попробовать шашлык и блюда на мангале от известных ресторанов города, мастер-классы и обширная развлекательная программа.

Фестиваль продлится до 16 часов, сообщает администрация Тюмени. Вход для зрителей на "Барбекю-шоу" бесплатный.