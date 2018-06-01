Рыбаки на Сахалине спасли попавшего в старые сети тюленя

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На юге Сахалина рыбаки вызволили из сетей ушастого тюленя. Людям пришлось буксировать животное к берегу около километра, сообщает РИА Новости.

Рыбаки заметили попавшее в беду животное в километре от мыса Анива. Тюлень безуспешно пытался освободиться из старых сетей. Моряки, направлявшиеся на лов камбалы, сообщили о происшествии в диспетчерскую Анивского порта и решили помочь животному, не дожидаясь спасателей.

Для этого рыбакам пришлось отбуксировать пленника на мелководье. Там сеть разрезали, и тюлень сразу же скрылся в волнах. А вот другому пленнику сети, дельфину, не повезло, животное не выжило.