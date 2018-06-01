Тоболяки отмечают День России концертами и фестивалем молодежных субкультур

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия, посвященные дню России, проходят в Тобольске 12 июня.

Основные мероприятия проходят на площади Дмитрия Менделеева. В праздничном концерте выступили вокальные и танцевальные ансамбли Тобольска. Вокалист Олег Янковский исполнил гимн России. С праздником тоболяков и гостей города поздравил депутат городской думы Михаил Никитин.

"День России - молодой праздник, но это праздник той страны, которая насчитывает тысячелетия великого прошлого. Мы живем сегодня замечательным настоящим, я уверен, нас ожидает прекрасное будущее", - отметил Михаил Никитин.

Кроме того, в рамках празднования Дня России в Тобольске проходит фестиваль молодежных субкультур "UpGreat". Тоболяки могут показать себя на площадках по силовому экстриму и кросс-фиту. Кроме этого, горожане оценят таланты любителей хип-хопа, рэпа, брэйк-данса и театра нетрадиционной моды. На центральной сцене у "Жемчужины Сибири" горожан ждёт традиционный рок-концерт и фаер-шоу.

Евгений Новосёлов