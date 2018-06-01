Тюменские спортсмены стали чемпионами Гулидовского турнира по дзюдо

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Представительница спортивного клуба ТИУ Татьяна Зольникова в весовой категории до 70 кг стала чемпионкой Всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова в Красноярске, сообщает ТИУ.

Тюменцы также привезли с собой награды в весовой категории более 100 кг: Муса Туменов завоевал первое место, а Никита Дибрин – третье. В "Абсолютной категории" серебро досталось тюменцу Ивану Мариненкову, а бронза – Мусе Туменову.

Всего участниками соревнований стали 167 дзюдоистов из 24 регионов России, а также из Монголии и Казахстана. Мужчины и женщины разыгрывали медали в восьми весовых категориях.

Добавим, медали "Гулидовского турнира" изготавливаются из настоящих драгоценных металлов — золота и серебра.