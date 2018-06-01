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Наплавной мост через реку Пур запустят 20 июня

Общество, 13:48 13 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Движение по наплавному мосту через реку Пур планируется запустить 20 июня, сообщает правительство ЯНАО.

На переправе через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево специалисты готовят к сборке наплавной мост. "Звенья наплавного моста проходят техосмотр. После проверки и заключения речного регистра о готовности конструкции к использованию мы начнем сборку. Планируем к 20 июня закончить монтаж и открыть проезд для транспорта", – рассказали в Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службе предприятия "Ямбургтранссервис".

На переправе работают паромы и суда на воздушной подушке. Движение паромов осуществляется по наполнению.

На переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги перевозка пассажиров и автомобилей выполняют шесть паромов.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, реки Обь, Надым и Пур очистились ото льда. Ледоход продолжается на реке Таз, его голова находится в районе поселка Тазовский.

Следить за ледоходом можно на интерактивной карте округа по ссылке.

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# мост , Пур , Ямал

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