Молоко с доставкой на дом: удобный сервис от "Золотых лугов"

Фото компании АО "Золотые луга" Фото компании АО "Золотые луга"

Жители Тюмени могут оценить удобство доставки молока и молочных продуктов на дом. Компания "Золотые Луга" - один из ведущих производителей качественной и натуральной молочной продукции - доставит молоко домой или в офис прямо с завода.

Возрождая традиции

Лучшая пища для людей, эликсир жизни, лекарство – так о молоке отзывались Гиппократ и Авиценна. В Древней Руси говорили: "Корова во дворе - обед на столе". Вплоть до середины 70-х годов прошлого века в Америке и Европе свежее молоко доставляли на порог дома. Клиент заранее оплачивал покупку, а на следующее утро его ждал бидончик свежего молока на завтрак. Сервис доставки на дом свежего молока и молочных продуктов доступен сегодня каждому жителю Тюмени.

Свежее прямиком с завода

Вся продукция, заказанная через сервис интернет-магазина, поставляется прямиком с завода. Путь молока от завода до вашего дома происходит в считанные часы. Выбранная дата и время доставки позволит четко планировать свой график – к семейному ужину или праздничному столу продукт приедет в назначенный час. Свежая дата выработки продукции – это всегда приятный бонус.

Большой выбор и приятные цены

Компания "Золотые луга" выпускает более 70 наименований продукции. Сыр, масло, творог, сметана, кефир, полезная кисломолочная продукция "Живи ЗдорОво" - не один раз находили признание у экспертов знаменитых продуктовых выставок. Вся продукция без магазинной наценки, а это значит, что цена вас порадует. Первый заказ в интернет-магазине предполагает приятный бонус - подарок каждому от компании "Золотые луга".

Как сделать заказ?

Необходимо зайти на сайт доставки и пройти авторизацию посредством смс-сообщения. После авторизации у вас появится личный кабинет на сайте, где вы сможете управлять историей покупок и сохранять несколько адресов для быстрого оформления заказа. Есть возможность оформления заявки по телефону 8-922-398-87-45.

Оплата покупки производится наличными или банковской картой курьеру при получении, либо онлайн на сайте доставки.

Условия доставки

Молочную продукцию привезут в квартиру или на работу. Все зависит от минимальной стоимости заказа. Так, например, в офис минимальная сумма заказа составляет 600 рублей, домой – 300 рублей.

В офис доставка делается с 14 часов до 17 часов, а на дом - с 18 до 22 часов. Также у вас есть возможность оформить заявку по телефонному звонку нашим операторам call-центра по телефонам 8-922-398-87-45 или (3452) 58-87-45.

Директор по коммуникациям АО "Золотые луга" Олеся Макарова отметила: "Мы стараемся заботиться о наших покупателях, осуществляя доставку молочной продукции в удобное время и место. Благодаря удобству и быстрой работе, сервис интернет-доставки дарит время, которое можно провести с семьей и близкими. Вы в свою очередь можете проявить заботу о своих родителях, пожилых родственниках, заказав продукцию на дом.

Запустить работу доставки молочной продукции нам подсказали наши покупатели. Мы прислушались к мнению и постарались быть ближе и полезней. Каждый пользователь сервиса может нам оставить отзыв, который будет непременно принят во внимание".

В Индии и США молочные компании "Country Delight" и "Rosa Brothers Milk Company" доставляют свежее молоко к дверям клиента в течении 48 часов после дойки. Компания "Золотые луга" опирается на лучшие мировые практики и доставляет молоко в считаные часы жителям Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска.

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