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На Ямале за теплом идут ливни

Общество, 17:04 13 июня 2018

Фото ИА "Север-пресс"

На Ямале установилась теплая погода. Температура воздуха составляет плюс 13-18 градусов, но ожидаются ливневые дожди, сообщает ИА "Север-пресс".

"Пока в Салехарде не ощущается тепла, потому что земля еще холодная, не прогрелась", - отметили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах на протяжении нескольких дней стоит жара, воздух прогрелся до 22-27 градусов. Здесь также пройдут дожди, местами с грозами. В Тазовском и Ямальском районах температура воздуха составляет плюс 13 градусов. Там потеплеет, когда уйдет ледоход.

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# дождь , тепло , Ямал

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