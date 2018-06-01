Тюменская энергосбытовая компания намерена инициировать банкротство дачных должников

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания» Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Систематические неплатежи за потребленную электрическую энергию могут стать причиной банкротства и даже ликвидации нескольких дачных и садово-огороднических товариществ (ДНТ, СОТ) в Тюмени и Тюменском районе: процесс намерен инициировать поставщик ресурса — АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Как сообщает пресс-служба компании, на 29 мая 2018 года совокупный долг местных дачных кооперативов перед энергетиками составил 85,8 млн рублей: всего в списке злостных неплательщиков — 24 организации. Крупнейшими из них являются СНТ "Романтик" с 9,93 млн рублей долга, ДНТ "Меридиан" (6,11 млн рублей), СНТ "Надежда-3" (4,58 млн рублей), СНТ "Березовая роща" (3,94 млн рублей), ДНТ "Лаванда" (2,2 млн рублей), СНТ "Хрустальный" (2 млн рублей).

Неплатежи каждого из них носят систематический характер: некоторые дачные кооперативы накопили долги за несколько лет. Так, "рекордсменами" следует признать ДНТ "Надежда" и СНТ "Москвичка", пребывающие в статусе должников в течение трех с половиной лет; уже упоминавшееся СНТ "Надежда-3" не оплачивает счета от энергетиков в течение трех лет, СНТ "Рябинка-2" — в течение двух с половиной лет.

В отношении недисциплинированных потребителей АО "Тюменская энергосбытовая компания" ведет претензионно-исковую работу, а также практикует введение ограничения энергоснабжения. Данные меры взыскания дебиторской задолженности являются эффективными, однако в зимнее время энергетики воздерживались от введения ограничений, поскольку многие члены садоводческо-дачных товариществ проживают на территории своих дачных участков на постоянной основе и используют электрическую энергию в том числе для отопления жилых домов.

"С наступлением теплого периода года, учитывая критически низкий уровень платежной дисциплины дачных кооперативов, мы вынуждены начать кампанию по отключению электроэнергии в таких товариществах. Безусловно, ограничение энергоснабжения не затронет тех граждан, которые заключили прямой договор энергоснабжения с АО "ТЭК", — подчеркнул заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО "ТЭК" Александр Титаренко. — Если же и это не приведет к погашению накопившейся задолженности, энергосбыт вынужден будет пойти на крайние меры — введение процедуры банкротства неплательщиков".

Поставщик электроэнергии отмечает, что банкротство юридических лиц, которыми являются ДНТ и СОТ, имеет неблагоприятные последствия не только для них, но и для членов дачных кооперативов. Процедура банкротства и ликвидации приведет к невозможности дальнейшего осуществления ДНТ или СОТ повседневной хозяйственной деятельности — например, исполнения договоров по чистке дорог и проездов, предоставления услуг по водоснабжению и другим. Таким образом, жители могут остаться в разгар дачного сезона без коммунальных ресурсов.

АО "Тюменская энергосбытовая компания" напоминает, что в случае злостного уклонения от погашения задолженности председатели и члены правления кооперативов будут привлекаться к субсидиарной ответственности по долгам ДНТ/СОТ.

В связи с этим представители поставщика энергоресурса призывают руководство дачных кооперативов подойти к вопросу погашения существующей задолженности со всей ответственностью, а членов кооперативов — своевременно осуществлять платежи и контролировать их передачу в адрес энергосбытового предприятия.